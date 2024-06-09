Hazal Kaya ve Beren Saat 15 yıl sonra takipleşmeye başladı! Ünlü oyuncu yanıtladı...

Hazal Kaya, önceki gece bir arkadaşı ile birlikte Etiler'de bir mekandaydı. Mekanda yaklaşık 7 saat kalan Kaya, çıkışta aracı gelene kadar muhabirlerle sohbet etti.

Kaya, "Arkadaşımla hasret giderdik. Ali Bey de evde çocuk bakıyor" diyerek güldü. Güzel oyuncu, yıllar sonra Beren Saat ile sosyal medya hesaplarından takipleşmesi sorulunca ise, "Biz eskisiyiz ortamın... İlişkiler sosyal medyadan takipleşme ile kurulmuyor. Size sorun var gibi gelmiştir ama biz görüşüyoruz. Yeni takipleşmemiz bizim için sorun değil" dedi.