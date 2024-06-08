Kıbrıs'ta yazın yıldızlar geçidi yaşanacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Moe Açık Hava Sahnesi, bu yaz yıldızlar geçidine ev sahipliği yapacak. Adadaki kültürel yaşamı daha da zenginleştirmek amacıyla düzenlenecek olan etkinliklerde, birbirinden ünlü isimler, yaz boyunca sahne performanslarını sergileyecekler. 14 Haziran'da başlayacak organizasyonlarda Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Doğu Demirkol, Köfn, Mor ve Ötesi ve Fatma Turgut gibi isimlerin sahne şovlarıyla eğlence dolu bir yaz yaşanacak.

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