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Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu: Sevenlerini telaşlandırdı!

“Uzun zamandır kafamda yaşayan bir arkadaştan kurtuldum” diyen Burcu Kara, sevenlerini telaşlandırdı. Apar topar ameliyat olan Kara, ‘iyiyim’ mesajı verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu: Sevenlerini telaşlandırdı!

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Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturmuştu. Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almış, Aralık 2022'de de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne olmuştu. Magazin gündeminin yakından takip ettiği isim son olarak ameliyat haberiyle sevenlerini telaşlandırdı.

Ünlü oyuncu hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. Uzun süredir sakladığı hastalığını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime... Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün..."

"BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI"
Sözlerine devam eden Kara, "Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla... Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına büyük saygı ve teşekkürlerimle... Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cevap vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim" iyi olduğunu dile getirdi.

KÖY YANAR, DELİ SAÇINI TARARMIŞ!
Ünlü oyuncu sosyal medyada iyi olduğu anlara ait eğlenceli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Oje süren Kara, paylaşımına "Köy yanar, deli saçını tararmış" notunu düştü.

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