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Ünlü manken Çağla Şıkel, oğlunun sevgilisi hakkında konuştu

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Ünlü manken Çağla Şıkel, oğlunun sevgilisi hakkında konuştu

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Çağla Şikel, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, oğlunun sevgilisi hakkında konuştu. Şıkel, "O kadar ciddi ve o kadar güzel bir sevgi duyuyorlar ki birbirlerine, gerçekten her ikisi de çok şanslı... İzmir'de oldukları için onların görüşebilmeleri için seferber olduk. Mutluluktan gözlerim doldu. Çünkü bu kaynanalık duygusu..." diyerek kahkaha attı.

"TERLİYOR, KIZARIYOR"
Kız arkadaşı olduğunu oğlunun söylemediğini de dile getiren Şıkel, "O bana söylemedi, ilk önce ben anladım. Terliyor, soruyu sordum kızardı. Kaçıyor ve tersliyordu. Aha dedim tamam bizimki gitti. Kız da aynı şekilde... Birbirlerini görünce yanakları kızarıyor. Aşk filmi izler gibi... Emre'nin haberi yoktu, ona da ben ilan ettim. Oğlumuzun mutluluğu söz konusu ailece elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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