Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile beraber olduğundan beri ağzı kulaklarında

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz tarihinde İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Şakrak'ın, Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Boşanmanın ardından Düvenci de yeni bir aşka yelken açtı ve gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.



NE ÇABUK UNUTTUN!

Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden Düvenci, geçtiğimize gün Harbiye'de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenince yeniden gündem oldu. Düvenci'ye; 'Bülent'i ne çabuk unuttun', 'Aşk acısını da fakirlere kaldı' ve 'Ne çabuk sevip ne çabuk unutabiliyorlar' gibi yorumlar yapıldı. Düvenci, gazetecilerin ilişkisini sorması üzerine sessiz kalmayı tercih etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN