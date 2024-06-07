Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Beyoğlu’nda yakalandı

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ile öpüşürken yakalanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bastık, "Yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok" dese de hemen akabinde bir davete katılmış ve "Her şey çok güzel ve olumlu gidiyor. 2024 bana şimdiye kadar çok çok iyi geldi. Çok mutluyum" diyerek aşkını bir nevi ilan etmişti.

PLANLAR SUYA DÜŞTÜ!

Bastık ve Tütüncü önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Bir mekandan çıkan taze aşıklar, gazetecileri görünce panikledi. Bastık kameraları görür görmez mekanın içine kaçarken Tütüncü ise sevgilisi takip etti. İçeride plan yapıp arka kapıdan kaçmaya çalışan çiftin, planları yine suya düştü. Yine gazetecilere yakalanan çift, aşk sorularını duyunca hızlıca arabalarına binip kaçtı.