Berfu Yenenler Hülya Avşar’ı ti’ye alınca yorumların hedefi oldu: Tahammül edemiyoruz!

Eser Yenenler ile evli olan ve iki erkek çocuğu bulunan Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına katıldı. Hülya Avşar'a samimi açıklamalarda bulunan ve "ünlü olmak gibi bir amacının" olmadığını söyleyen Yenenler, Avşar Kızı'nın verdiği cevabın ardından sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar, bu sözlerin ardından "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" diyerek dalga geçti.

"SUS ARTIK!"

Hülya Avşar'ın sözleri sosyal medyada ve magazin basınında kısa süre içerisinde gündem olurken Berfu Yenenler, sosyal medyadan bir video yayınladı. Berfu Yenenler, yayınladığı videoda eşi Eser Yenenler ile kamera karşısına geçti. İkili, Hülya Avşar'ın sözlerini ti'ye aldıkları bir parodi videosu çekti. Sosyal medyadan videoyu yayınlayan Berfu Yenenler'e ise sert yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar, "Sus artık sana tahammül edemiyoruz" dedi.

CAZİBEME DAYANAMADI!

Konuya dahil olan eşi Eser Yenenler ise, "Berfu şu anda şov programı yapıyor. Kimse torpille şov programı yapamaz. Çamur atma fazla oluyor gerçekten... Ama kimse ünlü olmak için birine mesaj atmaz. Gerçekten benim cazibemi çok es geçiyorsunuz. Dayanamayıp bana DM de atarsın. O da kendini tutamadı. Benimle bir hayat geçirmek istersin" diyerek esprili bir yanıt verdi.