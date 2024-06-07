Tanyeli: Terapim yemek yapmak!

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, Nişantaşı'nda modacısıyla görüntülendi. Zayıfladığı görülen oryantal, "Hayatım boyunca 46 kiloya düşmemiştim. Ama görüyorsunuz ayaktayım. İki gündür hastanedeyim. Testler yaptık. Pazartesi iyi sonuçlar bekliyorum. 1 Temmuz'da yemek programına başlıyorum. En büyük terapim yemek yapmak. En büyük hayalim gerçek oldu" dedi.

BASIN BANA SAHİP ÇIKTI!

Tanyeli, "Sanat camiasından kimler iyi yemek yapıyor?" sorusuna, "Sahneye çıkan çok sanatçı evde terapi olarak yemek yapıyor. Kuzun tandır, karnıyarık ve perde pilavım iyidir. Uzak Doğu yemeklerini iyi yaparım. Dünya mutfağına düşkünüm" yanıtını verdi. Oryantal, "Sanat dünyasında vefasızlık var mı?" sorusuna, "Basın bana sahip çıktı. Onlar iyi ki var" yanıtını verdi.