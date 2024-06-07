Sanat ve ödüllerin buluştuğu gece

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Sanat Gecesi Ödül Töreni, bu yıl görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara, Onur Ödülleri takdim edildi. Anabilim Eğitim Kurumu Müzikal Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Cengiz Çevik'in yönettiği 'Lüküs Hayat Opereti' gösterisinin de sahnelendiği ödül töreninde 'Lüküs Hayat Müzikali'nde 28 sezon sahne alan Zihni Göktay, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Göktay, plaketini Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç'ın elinden alırken, törendeki bir diğer Onur Ödülü'de Betül Arım'a verildi. Arım'a ödülünü Anabilim Eğitim Kurumu İcra Kurulu Üyesi Seda Kılıç Aytaçlı takdim etti.

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