Reytinglere ATV damgası

"Kuruluş Osman", önceki gün yayınlanan 163. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,98 reyting, %18,68 izlenme payı AB kategorisinde %5,22 reyting, %18,12 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %5,67 reyting %17,22 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olmayı başardı.

RAKİPLERİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Program önceki gün yayınıyla, Tüm Kişiler' de aldığı %35,78 AB Sosyal Statü'de %32,85 ve 20+ABC1'de aldığı %35,42 izlenme payı'yla hem kendi saat dilimindeki hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.