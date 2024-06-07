Meryem Uzerli’den estetik sözler!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan "RU" dizisindeki Reyan karakteriyle adından söz ettirmişti. Cesur sahneleri gündem olan Meryem Uzerli estetik itirafıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz haftalarda Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalına konuk olan Uzerli, "Botoks, dolgu var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. "Su içiyorum ondan böyle kalıyorum" gibi açıklamalara inat Uzerli tüm estetiklerini kabul etti ve "Evet hepsini yaptırıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" dedi. Uzerli'nin samimi halleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncuya sosyal medyada, "Helal olsun be", "Keşke herkes senin gibi olsa" ve "Herkes şöyle kabul etse ne olur sanki" gibi yorumlar yapıldı.

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