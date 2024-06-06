Neslihan Atagül, dijital bir platformda Senem Aydın'ın programına konuk oldu. Atagül, "Bazen çok tekinsiz davranabiliyorum. Uçlarda yaşayabiliyorum. Bazen de her şeyi çok olağan karşılayabiliyorum, halimi kontrol edebiliyorum. O anlamda biraz tekinsizim sanırım" dedi.

"MİSKET BORÇLARIM VARDI"

13 yaşında oyunculuğa başlayan Atagül, "Çocukluğunuzu yeterince yaşayabildiniz mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Evet yaşadım. 13 yaşımdayken zaten o kadar yoğun bir tempom yoktu. Daha 15-16'larda yoğunlaştı tempom. Genç kız moduna geçtiğin için sokakta ip atlamak, misket oynamak, istop oynamak gibi şeyler kalmıyor. Misket borçlarımdan sokağa çıkamadığım zamanlar oldu. Tam bir sokak çocuğuydum."