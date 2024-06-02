Yaza merhaba dediler

İstanbul'da, bir otelin teras katında yer alan mekanda "Yaza Merhaba Daveti"nin kokteyli, otelin yenilenen Lobby Lounge & Bar alanında gerçekleştirildi. Misafirler muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde ünlü şef Serhat Eliçora'nın hazırladığı lezzetli menü ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Kendine özgü enerjisi ve sahne performansıyla son dönemlerin sevilen ismi Seda Mete, geceye damga vurdu. Mete'nin hareketli ritimleriyle gece boyunca misafirler, yaza eğlence dolu bir başlangıç yaptı. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Çevik'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete Pervin Ersoy, Sadettin Saran, Cenk Torun, Yavuz Ketenci gibi iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.