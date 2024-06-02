Dördüncü kez evlendi

63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz Ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşandı. Aradığı mutluluğu kendi tiyatrosunda çalışan 37 yaşındaki Gizem Şağban'da buldu. Çift, kısa sürede evlenme kararı alarak bu mutlu haberi paylaştı.

Önceki akşam Fuat Paşa Yalısı'nda dünya evine giren Burak Sergen ve Gizem Şağban, gazetecilerle sohbet etti. Burak Sergen, "Çok güzel bir 3 sene geçirdik. Sonrasında da bunu taçlandırmaya karar verdik ve arkadaşlığımız aşka döndü. Çok mutlu bir yola çıktık" dedi.