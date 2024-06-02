Baskın ’saat’i

Popçu Kenan Doğulu, 50 yaşına girdi. Yeni yaşı için de eşi Beren Saat'le Beykoz Konakları'ndaki evinde parti verdi. Parti öncesi komşularına bir mektup gönderdi. Şu ifadeleri kullandı:

"Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Bu Cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz. Listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz".

Ancak bu mektuba rağmen polise yüksek sesle ilgili şikayet yapıldı. Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinlerinin gece saat 00:00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten rahatsız olmaları üzerine polis çağırıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen partiye polis müdahale etti.



YAŞ TAHTAYA BASTI

50 yaşına giren Kenan Doğulu, önce pastasını kesti. Sonra partiye geçti. Ancak bu hareketli gece polis baskınıyla bitti...