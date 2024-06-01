Bir ’damla’ tütsü!

Uzun süredir dizilerde görünmeyen Damla Sönmez, tiyatro ile karşımıza çıktı. Sönmez, yeni projesi "Tezgah"la izleyenleri güldürmeye hazırlandığını söyledi. "Tezgah'ta hazırlık süreci bir tiyatro oyunundan farksızdı. O yüzden tüm süreç okula dönmek gibiydi" dedi.

Küçüklüğünden beri oyuncu olmak istediğini belirten Sönmez, stresli bir günün ardından yaptığı rutinleri de anlattı: Eve gelince mutlaka mumlarımı yakarım. Güzel bir tütsü, mümkünse vanilya, sandal. Üç senedir düzenli meditasyon yapıyorum. Çok stresli bir günse mutlaka telefondan, televizyondan, ekranlardan uzak tutmaya çalışıyorum kendimi. Psikoloji yayınları okumayı çok seviyorum. Kitap okumak, uzun bir banyo, sakin bir akşamüstü yürüyüşü, bunların hepsi bana çok iyi gelen şeyler."



'TEZGAH' SAHNESİ

Tezgah adlı oyunla seyircinin karşısına çıkan Sönmez, tiyatroyu çok seviyor.