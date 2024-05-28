’Kural’ bozan aşk!

Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bilenen ve rol aldığı her dizide parlayan Serenay Sarıkaya şu sıralar Mert Demir ile aşk yaşıyor. Kimine göre reklam aşkı olan bu ilişkiye dair güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş; "Böyle şeyler mi kaldı arkadaşlar" diyerek çıkan iddialara isyan etmişti.

Ancak Sarıkaya hakkındaki iddialar da bitmiyor. Son olarak Tuğba Ekinci katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu. Ekinci'nin söylediğine göre; Sarıkaya, bir dönem Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

"FLÖRTLERİ OLDU"

"Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım" diyerek anlatmaya başlayan Ekinci, Serenay Sarıkaya'nın o zamanlarda 17 yaşında olduğunu söyledi ve şunları iddia etti: "Ahmet bir gün bana, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. 'Neden?' diye sordum. 'Her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi. Bildiğin kaçmış Ahmet yani... Tabii Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."



İKİLİ HAKKINDA BOMBA İDDİA!

Çağla Gizem Şahin'le evli olan Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde "Kemal" adını verdiği oğlunu kucağına almıştı.