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Brad 'pitt'i!

Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin kızı Vivienne’in aldığı karar dünya magazininde büyük ses getirdi. Vivienne’nin, babasının soyadı “Pitt”i kullanmadığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Brad ’pitt’i!

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Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin karşılıklı süren davaları da sık sık gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran çift, bu sefer de küçük kızları Vivienne'in hamlesiyle gündeme geldi. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

SOYADINI REDDETTİ!
Müzikalın broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması gündeme bomba gibi düştü. Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

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