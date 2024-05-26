’Yok artık’ dedirtti

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor. Oyuncu, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı. Oyuncuya, "Yok artık aşırı iyi", "Niyet ettik maşallah demeye", "Bu güzellikle Adana'yı yakarsın", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz" gibi yorumlar yapıldı.

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