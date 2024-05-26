Pahalı sahne!

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Haklarındaki reklam aşkı iddialarına aldırış etmeyen ünlü çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Şimdi de "Ateşe Düştüm", "Antidepresan" ve "Gözlerime Bak" gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Demir hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Demir, Sarıkaya'dan sonra kaşesini yükseltti.

2 MİLYON İSTİYOR!

İddiaya göre; Demir'in bu ilişkiden önce sahne fiyatı 500 bin liraydı. Sarıkaya sonrası kaşesi önce 800 bin liraya, sonra 1 milyon liraya çıktı. Ünlü şarkıcı şimdi de 2 milyon liraya sahne alıyormuş. Üstelik pazarlık kabul etmiyormuş. Bu arada Serenay Sarıkaya haftaya Yunan adalarını kapsayan 10 günlük bir tatile çıkıyor. Kendisine kız arkadaşları eşlik edecek. Mert Demir konserleri nedeniyle kendisine katılamayacak. Sarıkaya tatilde Yunanistan'dan satın almak için ev de bakacak.