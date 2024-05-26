Kadının gücü!

Bade İşçil, önceki gün spor yaparken Bebek'te görüntülendi. İşçil, "Ben sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Maçtan önce de totem yaptım ve Galatasaray'ı yendik faydası Benim renklerim sarı, lacivert... "dedi. Aşk hayatıyla ilgili de kısaca konuşan İşçil, "Platonik olan aşkımı sevmeye devam ediyorum" diyerek ser verip sır vermedi.

ERKEKLER MUHTAÇ

"Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşkının reklam aşkı olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna İşçil, "Bu Serenay'a yarayan bir şey değil, öyle bir şey varsa da bu kadını gücünü gösteriyor. Eğer öyleyse de erkekler kadına her zaman muhtaç demektir, Ben Serenay'la çok samimi değilim ama öyle bir şey olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.