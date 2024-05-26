İnsanı yıpratıyorlar!

Nefise Karatay, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Karatay, "Yurt dışına yerleşme durumunuz var mı?" sorusuna, "Öyle bir durum yok. Ben ve Yusuf'un ailesi burada... İleride çocuğum büyür, şartlar değişebilir ama güzel ülkemi de bırakamayabilirim" dedi. Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklamıştı.



"AİLEME SARILDIM"

Karatay, "Şöhret olmanın yükü var mı?" sorusuna, "Dışarıdan baktığınızda herkes mutlu ama içi öyle değil. Müjde atlatacaktır. Benim de sıkıntılı dönemim de oldum ama aileme sarıldım. Az ama öz insan olsun diye bakıyorum. O zaman yıpranmıyorsun. İnsanlar sınırları aştığı zaman yıpratabiliyorlar" açıklamasını yaptı.

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