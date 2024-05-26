’Hadid’ bakalım!

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, ünlü isimleri ağırladı. Festivalde dünyaca ünlü model Bella Hadid de boy gösterdi. Filistin asıllı olan Bella Hadid, Cannes sokaklarında giydiği kefiye elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabından kefiye elbisesiyle paylaşımlar yapan Bella Hadid, "Kefiye, sonsuza kadar Özgür Filistin'i giydirsin" notunu düştü

DESTEĞİ SÜRÜYOR!

Daha önce de Gazze'de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York'ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı. Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Hadid, Filistin'e desteğini sosyal medya hesabında da sık sık gösteriyor. Hadid, kariyeri boyunca, özellikle Gazze'de devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinlilerin hakları konusunda açık sözlü oldu.