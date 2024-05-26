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Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek!

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizinde mahkeme, komedyenin aylık 10 bin dolar ödemesine devam etme kararı verdi. Duruma itiraz eden Yılmaz, "Cimriyim, çocuğumla ilgilenmiyorum" diyerek sitem etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek!

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2012 yılında nikah masasına oturarak 2013'te de boşanan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Boşanırken oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlayan Yılmaz, kurun artmasıyla nafakanın düşürülmesi için dava açmıştı. Yağtu da Yılmaz'ın hamlesine çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek itiraz etmişti. Mahkeme, Yılmaz'ın ekonomik durumunu değerlendirerek 10 bin dolar yani yaklaşık 322 bin TL ödemesine devam etme kararı verince komedyenden tepki gecikmedi.

KARARA İSYAN ETTİ!
Kararın ardından aylık 322 bin TL nafaka ödemeye devam edecek olan Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Evet bütün haberler, yorumlar haklı... Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. Bu bilinen bir gerçek ve tabii ki, oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler... Minik not; 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk...)" ifadelerini kullanarak bir hayli sitem etti.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI
- Ahu, aylık neredeyse yarım milyon nafaka alıyor. Cem'in isyanına katılıyorum.
- Ahu Yağtu, bu nafaka ile Cem Yılmaz'dan daha zengin olabilir.
- Arkadaşlar şaka mı bu? Cem Yılmaz 11 yılda 40 milyon nafaka mı ödemiş?
- Cem, madem kazanıyorsun paşa paşa ödeyeceksin...
- Cem Yılmaz'a ilk kez gülmüyor ve üzülüyorum.
- O kadar parası var bırakın ödesin!

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