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Barbie esintileri

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Barbie esintileri

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Süperstar Ajda Pekkan, yaz turnesinin ateşini Antalya'da yaktı. Pekkan, harika performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Muhteşem yorumunun yanı sıra enerjisiyle de ayakta alkışlanan Süperstar, pembe elbisesiyle de sahnede "Barbie" esintileri yarattı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Pekkan'ın, muhteşem coşkusuna ise hayranları danslarıyla eşlik etti.

TOZU DUMANA KATACAK!
Türkiye turnesine devam edecek olan Pekkan, 27 Mayıs'ta Adana Çukurova Universitesi Açıkhava'da, 19 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 24 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava'da, 28 Haziran'da Ankara Atılım Sahnes'inde, 8 Temmuz Bodrum Açıkhava Tiyatrosu'nda, 14 Temmuz Çeşme Açıkhava'da, 20 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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