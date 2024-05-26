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Aşk itirafı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Aşk itirafı!

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Şef Somer Sivrioğlu başarılı kariyerinin yanı sıra bu ara özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Çapkınlıklarıyla adından söz ettiren ünlü şefin son olarak Ayşe Özyılmazel'le birlikte olduğu konuşulmaya başlanmıştı. "Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu gerçekten beraber mi, yoksa bu da bir iddia mı?" sorusunun cevabının hayli merak edildiği dönemde bomba bir gelişme yaşandı.

Sivrioğlu ve Özyılmazel Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitti. Ayşe Özyılmazel "aşk dedikodusu" iddialarına da nokta koyan bir paylaşımda bulundu. Somer Şef'in fotoğrafını "İyi ki doğdun canım sevgilim" notuyla paylaşan ünlü isim ilişki yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu!

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