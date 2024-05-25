Boşanacakları konuşuluyordu! Zeynep Sever yalanlarken Volkan Demirel'in o halleri dikkat çekti! "Sen ne diyorsun?.."

Demirel, karısı ile bir karesini paylaşarak "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti.

Zeynep Demirel, boşanma iddialarının asılsız olduğunu söylediği sırada, Volkan Demirel ise uzaktan sağı solu izledi. Sosyetik güzel, "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Sonuçta bizi iki tane çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" dedi.