Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ile çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu: 40 kere söylerseniz...





"DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

Güzel oyuncu, Sergen Yalçın'la olan aşk iddiaları ile ilgili, "Aşk istemiyorum en azından bir süre daha... Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım. Aynı arkadaş ortamına sahibiz. Biz belki bin defa bir araya geleceğiz siz bizi göreceksiniz. Kendisiyle aşk haberlerine gülüyoruz" ifadelerini kullandı.