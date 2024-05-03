Dünyaevine giren Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Sinema çıkışı görüntülenen çiftin keyfi olukça yerindeydi. Gazetecilerle sohbet eden çiftten Boz, "Her şey yolunda, evlilik çok iyi gidiyor. Sizden bir ricam var, beni artık ne olur tek çekmeyin... Benim bir kocam var onunla çekerseniz sevinirim" ifadelerini kullandı.