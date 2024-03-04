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Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kıskançlık sorularına esprili yanıt: "Bacılarıma güveniyorum"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, "Sevgiliniz Gökhan Bey’i kadın hayranlarınızdan kıskanıyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Benim bacılarım sevgilime asılmaz." dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Ünlü şarkıcı İrem Derici’den kıskançlık sorularına esprili yanıt: Bacılarıma güveniyorum

Popçu İrem Derici, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Işıl ışıl parlayan şık kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Derici, kendine has tavırları ile 2 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, "Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendinin sevgiliniz Gökhan beye ilgi gösterdiği haberleri çıktı. Sizin tepki verdiğiniz söylendi. Ne söylemek istersiniz" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:



İŞLERİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR
"Aman her şey dilimde o an espri olsun diye söyledim. Benim bacılarım sevgilime asılmaz." Muhabirlerin "Bu sıralar sizi çok yoğun görüyoruz. Tatil yapmaya fırsatınız oluyor mu? sorusuna" ise şu yanıtı verdi:

Evet nazar değmesin işlerimiz çok güzel gidiyor. Uzun tatiller yapmaya fırsatımız olmuyor. Şöyle yapıyoruz. Mesela yurt dışı sahnelerimiz sonrası bir veya iki gün o şehirde zaman geçiriyoruz.

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