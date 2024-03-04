Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır kaza yaptı! Kameraları görünce şoke oldu: Bu halde görüntü vermek...

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, trafikte korkuttu. Etiler'de arabası ile geri geri giderken arkada duran arabaya vurdu.
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, trafikte korkuttu. Etiler'de arabası ile geri geri giderken arkada duran arabaya vurdu.
Çarpma sesiyle şok olan Bahadır, eşi Emir Ersoy'la araçtan indi. Ancak karşısında gazetecileri görünce bir anda şok oldu.
Makyajsız olduğu görülen Bahadır, "Bu halde görüntü vermek istemem. Ufak bir kaza geçirdim o da nazar boncuğu olsun" diye konuştu.
Bu arada müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu yoğunluktan dolayı eşiyle çok vakit geçiremediğini söyledi. "Emir'le gerçekten çok bir arada olamıyoruz, ben sette çalışıyorum o da yoğun bir şekilde müzikle uğraşıyor" dedi.
Başarılı müzisyen Emir Ersoy ise "Vallahi vaktim olursa arada bir Gökçe'nin dizisine bakıyorum" diye konuştu.