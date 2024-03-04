Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır kaza yaptı! Kameraları görünce şoke oldu: Bu halde görüntü vermek...

Bu arada müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu yoğunluktan dolayı eşiyle çok vakit geçiremediğini söyledi. "Emir'le gerçekten çok bir arada olamıyoruz, ben sette çalışıyorum o da yoğun bir şekilde müzikle uğraşıyor" dedi.