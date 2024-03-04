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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır kaza yaptı! Kameraları görünce şoke oldu: Bu halde görüntü vermek...

Oyuncu Gökçe Bahadır geri geri giderken duran arabaya vurdu. Bir anda gazetecileri karşısında görünce şok oldu... "Bu halde görüntü vermek istemem" diye konuştu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 08:07
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır kaza yaptı! Kameraları görünce şoke oldu: Bu halde görüntü vermek...

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, trafikte korkuttu. Etiler'de arabası ile geri geri giderken arkada duran arabaya vurdu.

Ünlü oyuncunun aracında hasar oluştu.Ünlü oyuncunun aracında hasar oluştu.

Çarpma sesiyle şok olan Bahadır, eşi Emir Ersoy'la araçtan indi. Ancak karşısında gazetecileri görünce bir anda şok oldu.

Makyajsız olduğu görülen Bahadır, "Bu halde görüntü vermek istemem. Ufak bir kaza geçirdim o da nazar boncuğu olsun" diye konuştu.

Bu arada müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu yoğunluktan dolayı eşiyle çok vakit geçiremediğini söyledi. "Emir'le gerçekten çok bir arada olamıyoruz, ben sette çalışıyorum o da yoğun bir şekilde müzikle uğraşıyor" dedi.

Başarılı müzisyen Emir Ersoy ise "Vallahi vaktim olursa arada bir Gökçe'nin dizisine bakıyorum" diye konuştu.

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