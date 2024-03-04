Mehmet Dinçerler sarışın Hadise’yi bıraktı gönlünü bir esmere kaptırdı: Bebek’te yeni aşkıyla kameralara yakalandı

İkili Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlendi. Ancak bu evlilik 4. ayda bitti. İki isim bir daha yan yana gelmedi. Adlarını bile anmadı. Bu evlilikten sonra Hadise'nin adı farklı isimlerle anılsa da eski eşi pek ortalarda yoktu ta ki önceki geceye kadar...