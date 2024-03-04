Mehmet Dinçerler sarışın Hadise’yi bıraktı gönlünü bir esmere kaptırdı: Bebek’te yeni aşkıyla kameralara yakalandı

Popçu Hadise 2 yıl önce filmleri aratmayan bir evlilikle gündeme geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra jet hızıyla gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.
Popçu Hadise 2 yıl önce filmleri aratmayan bir evlilikle gündeme geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra jet hızıyla gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.
İkili Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlendi. Ancak bu evlilik 4. ayda bitti. İki isim bir daha yan yana gelmedi. Adlarını bile anmadı. Bu evlilikten sonra Hadise'nin adı farklı isimlerle anılsa da eski eşi pek ortalarda yoktu ta ki önceki geceye kadar...
Mehmet Dinçerler, önceki gece Bebek'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Dinçerler ve gizemli güzel, saatler gece yarısını geçtiğinde mekandan ayrıldı.
Ancak gazetecileri fark eden ikili yollarını değiştirdi. Bir anda panikleyen genç kadın, "Mehmet! Bizi çekiyorlar" diyerek arkadan yürüdü.