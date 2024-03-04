SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Mehmet Dinçerler sarışın Hadise'yi bıraktı gönlünü bir esmere kaptırdı: Bebek'te yeni aşkıyla kameralara yakalandı

Şarkıcı Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler, gecelere aktı. Ünlü iş insanı Bebek’te yeni aşkıyla yakalandı. Ancak gazetecileri gören ikili hızla mekandan uzaklaştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:59
Mehmet Dinçerler sarışın Hadise’yi bıraktı gönlünü bir esmere kaptırdı: Bebek’te yeni aşkıyla kameralara yakalandı

Popçu Hadise 2 yıl önce filmleri aratmayan bir evlilikle gündeme geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra jet hızıyla gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

İkili Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlendi. Ancak bu evlilik 4. ayda bitti. İki isim bir daha yan yana gelmedi. Adlarını bile anmadı. Bu evlilikten sonra Hadise'nin adı farklı isimlerle anılsa da eski eşi pek ortalarda yoktu ta ki önceki geceye kadar...

Mehmet Dinçerler, önceki gece Bebek'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Dinçerler ve gizemli güzel, saatler gece yarısını geçtiğinde mekandan ayrıldı.

Ancak gazetecileri fark eden ikili yollarını değiştirdi. Bir anda panikleyen genç kadın, "Mehmet! Bizi çekiyorlar" diyerek arkadan yürüdü.

Ardından araca binerek hızlıca oradan uzaklaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı! Haksız uygulamalara geçit yok
Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?
ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu
Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de mağlup etti
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Ekrem İmamoğlu ve diğer adaylar için kimlerden oy isteyecek?
SON DAKİKA