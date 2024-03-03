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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın podyumda giydiği kıyafet geceye damga vurdu!

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina, Paris Moda Haftası’nda ilginç bir tasarıma imza attı. Georgina, Ronaldo imzalı 7 numaralı kırmızı bir elbiseyle podyumda yürüdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Ronaldo’nun sevgilisi Georgina’nın podyumda giydiği kıyafet geceye damga vurdu!

Paris Moda Haftası'nda Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de sahne aldı.

Rodriguez'in kendi tasarladığı Ronaldo temalı kıyafet büyük gündem olurken, konukların şaşkın bakışları objektiflere takıldı. Çünkü üstündeki kıyafet adeta Manchester United formasıydı.

Üstelik 7 numaralı kıyafetin üzerinde imza bile bulunuyordu. Yine de gündem olmayı başaran Georgina'ya, Manchester United'ın takma adı olan "Kırmızı Şeytan" benzetmesi yapıldı.

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