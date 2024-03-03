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Magazin basınının ünlü çiftinden vurdum duymaz tavırlar! Hande Erçel ve Hakan Sabancı muhabirleri böyle görmezden geldi...

Magazin basınının gözde çifti, Hande Erçel ve Hakan Sabancı bir mekanda eğlendi. Ünlü ikili çıkışta ise vurdum duymaz tavırlar sergiledi. Hızlıca mekandan ayrılan çift, çıkışta muhabirlerin kendisine seslenmesine yanıt vermeden, araçlarına binerek oradan ayrıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Magazin basınının ünlü çiftinden vurdum duymaz tavırlar! Hande Erçel ve Hakan Sabancı muhabirleri böyle görmezden geldi...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen Erçel, kendisini sevgilisi Sabancı'nın arkasında tuttu.

Sevgilisinin arkasına saklanan Erçel, gazetecileri görünce hiç oralı bile olmadı. Hızlıca mekandan ayrılan çift, çıkışta muhabirlerin kendisine seslenmesine yanıt vermeden, araçlarına binerek oradan ayrıldı.

KAYITSIZ KALMADI!
Öte yandan bir dergiye kapak olan Hande Erçel, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Erçel'in bu güzel pozlarına müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı da kayıtsız kalmadı. Arzu Sabancı, güzel oyuncunun Instagram'daki fotoğraflarını beğendi.



TRAFİĞE TAKILDI!
Engin Altan Düzyatan, önceki gün Armutlu'da görüntülendi. Çocuklarını okuldan almaya gittiğini söyleyen Düzyatan, "Arkadaşlar biraz acelem var. Çocukları okuldan alacağım. Daha sonra müsait zamanda konuşalım" dedi. Düzyatan, daha sonra sıkışan trafikten kendini kurtardı ve hızlıca çocukları almak için okulun yolunu tuttu.

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