Magazin basınının ünlü çiftinden vurdum duymaz tavırlar! Hande Erçel ve Hakan Sabancı muhabirleri böyle görmezden geldi...

KAYITSIZ KALMADI! Öte yandan bir dergiye kapak olan Hande Erçel , pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Erçel'in bu güzel pozlarına müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı da kayıtsız kalmadı. Arzu Sabancı, güzel oyuncunun Instagram'daki fotoğraflarını beğendi.





TRAFİĞE TAKILDI!

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Armutlu'da görüntülendi. Çocuklarını okuldan almaya gittiğini söyleyen Düzyatan, "Arkadaşlar biraz acelem var. Çocukları okuldan alacağım. Daha sonra müsait zamanda konuşalım" dedi. Düzyatan, daha sonra sıkışan trafikten kendini kurtardı ve hızlıca çocukları almak için okulun yolunu tuttu.