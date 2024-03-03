Gözündeki kızarıklık gündem olmuştu! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: "Doktora gittim..."

Sıla Türkoğlu , önceki gün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Türkoğlu, gözündeki kızarıklığın gündem olması üzerine, "Doktora gittim. Sağlıkla ilgili durum yok. 'Sıkıntı ve stresten olabilir' dediler" ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZ OLUYORUM" Oyuncu, "Son dönemde hayatınızda neler değişti, sokakta yürümek zor mu?" sorusuna, "Sevgiyle karşılanmak güzel. Bazı konulardan rahatsız olabiliyorum, mesela yanlış anlaşılma... Her hareketimizden bir şey çıkarılmasından rahatsız oluyorum" cevabını verdi.

KADIN KADINI DESTEKLEMELİ

Özge Yağız önceki gün bir şampuan markasının davetine katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Yağız, "Saç bakımına bende özen gösteriyorum. Bir dönem saçımı kısa kullanmıştım ama uzun saçı daha çok seviyorum. Ama gönlümü verdiğim rol için saçımı keserim" dedi. Sosyal medyada sık sık yazılan "Kadın kadının düşmanıdır" sözü için Yağız, "Ben buna inanmak istemiyorum. İnanırsam kendi hayatıma çekebilirim hissediyorum. Kadın kadının düşmanı değil, destekçisi olmalı." diye konuştu.