İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli artık yediğine içtiğine dikkat edecek! Sosyetik güzelin o ürünlere alerjisi çıktı...

Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren ikili, geçtiğimiz ay ise ikiz çocuklarını kucağına almıştı. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan Şefkatli, Ayel'in kalbinde sorun çıkması ile sıkıntılı günler geçirmişti.

Ameliyat olan Ayel'in kendini toparlaması ile Şefkatli de derin bir nefes almış ve ikizleriyle birlikte evine geçmişti. Zor günleri geride bırakan ve sosyal medya paylaşımları ile minik bebeklerinin tatlı hallerini gösteren sosyetik güzel, hayranlarının merakını gidermişti.