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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli artık yediğine içtiğine dikkat edecek! Sosyetik güzelin o ürünlere alerjisi çıktı...

İkiz çocuklarını geçtiğimiz ay dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, artık yediğine içtiğine dikkat edecek. Süt ürünlerine alerjisi olduğu ortaya çıkan sosyetik güzel, artık birçok ürünü tüketemeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:05
İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli artık yediğine içtiğine dikkat edecek! Sosyetik güzelin o ürünlere alerjisi çıktı...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de bulmuştu.

Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren ikili, geçtiğimiz ay ise ikiz çocuklarını kucağına almıştı. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan Şefkatli, Ayel'in kalbinde sorun çıkması ile sıkıntılı günler geçirmişti.

Ameliyat olan Ayel'in kendini toparlaması ile Şefkatli de derin bir nefes almış ve ikizleriyle birlikte evine geçmişti. Zor günleri geride bırakan ve sosyal medya paylaşımları ile minik bebeklerinin tatlı hallerini gösteren sosyetik güzel, hayranlarının merakını gidermişti.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Her anını sosyal medyadan paylaşmayı seven Şefkatli, geçtiğimiz gün Instagram'dan hesabından bir paylaşım yaptı. Doktora giden ve süt ürünlerine karşı alerjisi olduğunu öğrenen güzel isim, eline verilen yasak listesini hayranlarıyla paylaşarak, "Sözün bittiği yerdeyim" notunu düştü.

Instagram hesabından bir fotoğraf daha yayınlayan sosyetik güzel, "Hadi peynirsiz kahvaltı, sütsüz bir kahveli güne başlayalım. Bana önerileriniz varsa yemek konusunda bekliyorum. Süt ve süt ürünleri olmadan hayat nasıl bilenler anlatsın" diyerek takipçilerinden destek istedi.

'KIRK UÇURACAĞIZ''
Ayrıca ikizleri; İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in ellerini paylaşan Yasemin Şefkatli, "Bugün kendi aramıza 40 uçuyoruz" diyerek bebeklerinin 40 günlük olduğunu belirtti.

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