Burcu Kıratlı eski eşi Sİnan Akçıl'ı veto etti! O soruyu duyunca "ne konuşmak nede yorum yapmak istemiyorum"

Gazetecilerin, "Burcu hanım 14 Şubat geçti. O tarihte ne yaptınız?'' sorusuna Kıratlı, "Sevgilisi olan ilişkisi iyi giden herkes için iyi geçmiştir, benim normal geçti" dedi. Eski eşi Sinan Akçıl 'dan konu açılınca güzel oyuncu, "Arkadaşlar aslında asla röportajı yarıda bırakmam ama bu konuda ne konuşmak nede yorum yapmak istemiyorum'' şeklinde konuştu.





GÖREVİMİZ MANGAL

Ünlü şef Gürkan Topçu, önceki akşam dijital bir platformda yaptığı "Gürkan Şef ile Görevimiz Mangal" programı için tanıtım yemeği düzenledi. Yemeğe Yasmin Erbil, program ekibi ve yarışmacılar katıldı. Topçu, "Yasmin ile birlikte aynı projede yer almak inanılmaz keyifliydi. Programın birincisi de 'Gürkan Şef Akademi'de yönetici şef olacak" dedi. Erbil ise, "Güzel bir program çektik. Benim mangal ile aram sadece yemekti. Ama Gürkan şeften birçok şeyi öğrendim" diye konuştu.