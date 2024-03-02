Açıklamalarıyla gündem olmuştu | Aslıhan Güner bir kez daha söyledi: En yakın arkadaşınızla evlenin!

Güzel oyuncu Aslıhan Güner, geçtiğimiz günlerde bir dergiye konuştu. Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile mutlu birlikteliklerini 2013 yılında evlendirerek taçlandıran Güner, uzun ve mutlu evliliğin sırları ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
Güzel oyuncu Aslıhan Güner, geçtiğimiz günlerde bir dergiye konuştu. Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile mutlu birlikteliklerini 2013 yılında evlendirerek taçlandıran Güner, uzun ve mutlu evliliğin sırları ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Öncelikle; en yakın arkadaşınızla evlenin! Bunu artık duvarlara "sticker" olarak yazıp altına imzamı atacağım! Eşiniz en yakın arkadaşınız olsun ki; tüm ömrünüz güvendiğiniz, saatlerce sohbet edebildiğiniz, yolunuza yoldaş olan, her daim yanınızda, arkanızda, önünüzde olan, tüm duygularınızın ortağı, hayatınıza eş olsun... Ve aşk... Aşk olmadan olmaz!"
START VERİLDİ
Tuğba Özerk, annesi Günay Kapani ile birlikte önceki gün merhum dedesi Osman Kapani'nin adına düzenlenen at yarışına katıldı. Modacı Gülistan Akkaya'nın hazırladığı kostümle yarışı izleyen Tuğba Özerk ve diğer aile üyeleri, kazanan at sahibi ve jokeye ödülünü alkışlar arasında verdi. Anne-kız zarafet ve şıklıklarıyla tribündeki davetliler tarafından beğeni topladı.
DEDİKODU ZAMANI
Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Oldukça keyifli görünen Boluğur, arkadaşlarıyla kahve içip dedikodu yapacağını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, "Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum" dedi.
TATİLDEYİM
Su Burcu Yazgı Çoşkun, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Alışveriş yapan genç oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim. Şu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum" açıklamasında bulundu. Spor tarzı ile sevenlerinin ilgisini çeken başarılı oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayıp onlarla alışveriş boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi.
SILA YİNE BÜYÜLEDİ
Son dönemin en popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, "İstediğim Gibi" sloganıyla hayat bulan Hummel koleksiyonu için özel bir reklam filmi çekti. Yönetmenliğini Ekrem Can Bulut'un üstlendiği film ve güzel oyuncunun kareleri, Sıla Türkoğlu hayranlarından tam not aldı. Bu arada güzel oyuncunun tanıttığı koleksiyon, sevenlerinden büyük ilgi görüyor.
AKİF HAREKETE GEÇİYOR!
Kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur.
SABRI TAŞIYOR!
Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.
ANADOLU FIRTINASI
Emir Can İğrek, İç Anadolu'da fırtına gibi esti. Konya ve Kayseri'de konserler veren Emir Can İğrek'in biletleri günler öncesinden tükendi. Sahne temposu hiç düşmeyen, şarkıları ve kendi enerjisi ile adeta devleşen İğrek'in konserlerinde büyük bir seyirci korosu da eşlik etti.
ALBÜM GELİYOR!
Türk fantezi müziğinin önde gelen sanatçılarından Bülent Şerttaş, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Serttaş, "Aşk şarkılarıyla dolu yeni albüm çıkartıyorum. Albüm için 12 farklı takım elbise denemeye geldim. Hepsinin siparişi oluşturuldu heyecanlıyım" şeklinde konuştu.
BU KEZ OLMADI
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Başarılı sanatçı, "Galatasaray'ımızı Avrupa maçında desteklemek için Çekya'ya gittim. Tribündeydim, olmadı başaramadık ama ruhumuzu ortaya koyduk" açıklamasında bulundu. Yıldızhan, şık tarzı ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.
MÜZİKAL YOLCULUK
Petek Dinçöz, Sezen Aksu'nun dokunaklı sözleriyle ve Uzay Hepari'nin muhteşem bestesiyle buluşuyor. "Serserim Benim" adlı bu şarkı, Dinçöz'ün müzikal çizgisinde yeni bir döneme kapı aralıyor. Ayrıca, klibin moda yönetmenliğini üstlenen ünlü modacı Tolga Çam'ın özgün ve etkileyici tasarımları da dikkat çekiyor. Dinçöz'ün başlattığı müzikal serüven, dinleyicilerini etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.
20. YILINI KUTLADI!
Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını Volkswagen Arena'da kutladı. Konsere, 2004 yılında müzik piyasasına adım attığı 'Zalim' şarkısı ile başladı. Başarılı sanatçı, "Bir kez daha bu salonda sizi görmekten çok mutluyum. 20 senedir sizin sevginiz ile var olmak çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek seyircisini selamladı.