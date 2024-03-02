Açıklamalarıyla gündem olmuştu | Aslıhan Güner bir kez daha söyledi: En yakın arkadaşınızla evlenin!

SILA YİNE BÜYÜLEDİ Son dönemin en popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, "İstediğim Gibi" sloganıyla hayat bulan Hummel koleksiyonu için özel bir reklam filmi çekti. Yönetmenliğini Ekrem Can Bulut'un üstlendiği film ve güzel oyuncunun kareleri, Sıla Türkoğlu hayranlarından tam not aldı. Bu arada güzel oyuncunun tanıttığı koleksiyon, sevenlerinden büyük ilgi görüyor.

TATİLDEYİM Su Burcu Yazgı Çoşkun, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Alışveriş yapan genç oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim. Şu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum" açıklamasında bulundu. Spor tarzı ile sevenlerinin ilgisini çeken başarılı oyuncu, yanına gelen hayranlarını kırmayıp onlarla alışveriş boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi.

DEDİKODU ZAMANI Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Oldukça keyifli görünen Boluğur, arkadaşlarıyla kahve içip dedikodu yapacağını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, "Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum" dedi.





AKİF HAREKETE GEÇİYOR!

Kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur.

SABRI TAŞIYOR!

Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

ANADOLU FIRTINASI

Emir Can İğrek, İç Anadolu'da fırtına gibi esti. Konya ve Kayseri'de konserler veren Emir Can İğrek'in biletleri günler öncesinden tükendi. Sahne temposu hiç düşmeyen, şarkıları ve kendi enerjisi ile adeta devleşen İğrek'in konserlerinde büyük bir seyirci korosu da eşlik etti.

ALBÜM GELİYOR!

Türk fantezi müziğinin önde gelen sanatçılarından Bülent Şerttaş, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Serttaş, "Aşk şarkılarıyla dolu yeni albüm çıkartıyorum. Albüm için 12 farklı takım elbise denemeye geldim. Hepsinin siparişi oluşturuldu heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

BU KEZ OLMADI

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Başarılı sanatçı, "Galatasaray'ımızı Avrupa maçında desteklemek için Çekya'ya gittim. Tribündeydim, olmadı başaramadık ama ruhumuzu ortaya koyduk" açıklamasında bulundu. Yıldızhan, şık tarzı ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.

MÜZİKAL YOLCULUK

Petek Dinçöz, Sezen Aksu'nun dokunaklı sözleriyle ve Uzay Hepari'nin muhteşem bestesiyle buluşuyor. "Serserim Benim" adlı bu şarkı, Dinçöz'ün müzikal çizgisinde yeni bir döneme kapı aralıyor. Ayrıca, klibin moda yönetmenliğini üstlenen ünlü modacı Tolga Çam'ın özgün ve etkileyici tasarımları da dikkat çekiyor. Dinçöz'ün başlattığı müzikal serüven, dinleyicilerini etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.

20. YILINI KUTLADI!

Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını Volkswagen Arena'da kutladı. Konsere, 2004 yılında müzik piyasasına adım attığı 'Zalim' şarkısı ile başladı. Başarılı sanatçı, "Bir kez daha bu salonda sizi görmekten çok mutluyum. 20 senedir sizin sevginiz ile var olmak çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek seyircisini selamladı.

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