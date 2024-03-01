Hande Erçel Paris Moda Haftasına katıldı! Ünlü oyuncu defileyi Amerikalı aktris Ashley Park ile önden izledi

Hande Erçel, dünyaca bir ünlü markanın davetlisi olarak "Paris Moda Haftası"na katıldı.
Hande Erçel, dünyaca bir ünlü markanın davetlisi olarak "Paris Moda Haftası"na katıldı.
Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi. Erçel, markanın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih etti.
Siyah elbisesini aynı markaya ait çanta ve ayakkabı ile tamamlayan Erçel, defilenin düzenlendiği alana gelir gelmez büyük bir ilgiyle karşılandı. Hayranlarının alkışlarıyla alana giren Erçel, şıklığıyla tam not aldı.
HENÜZ BELLİ DEĞİL!
Cemiyetin sevilen ismi Yasemin Özilhan, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Özilhan, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Güzel isim, alışveriş sonrası da kızıyla birlikte yemek yedi. AVM çıkışı muhabirlere poz veren sosyetik güzel, ekranlara döneceğine dair çıkan haberler hakkında da, "Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum" dedi.
YOĞUN İLGİ!
Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Alışverişe çıkan güzel oyuncu, daha sonra soluklanmak için bir restorana geçip kahve eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Muhabirleri karşısında görünce gülümsemeyi eksik etmeyen oyuncu, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti. Yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektiren Cavadzade, şık tarzıyla da beğeni topladı.
ARAYIŞA GEÇTİ!
İtalyan Şef Danilo Zanna, önceki gün Maslak'ta AVM'de görüntülendi. Yeni restoran arayışında olan ünlü şef yer bakmaya geldiğini söyledi. Şık tarzıyla da dikkat çeken Zanna, "Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunu bekliyoruz. Orada aile gibi olduğumuz için çok özledim. Bu süreçte de çalışmaya devam ediyorum. Yeni bir restoran açacağım onun için bu aralar sık sık yer gezeceğim" şeklinde konuştu.
HAYATIM FİLM OLUYOR
Başarılı oyuncu Murat Aygen, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden ve hayatını önce kitaba dökeceğini, sonra da filmi çekeceğini belirten Aygen, "Herkesin aslında bir hayat hikayesi vardır. Benim de çok duygusal bir hikayem var. İlerleyen zamanlarda bu hikayeyi paylaşmak ve insanların kalplerine dokunmak istiyorum" şeklinde konuştu.
İHANETE UĞRADIM
Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde iş insanı Murat Özdemir'le evlenmişti. Özdemir'in aldatıldığı iddia edilen eski eşi Selin Kabaklı, Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Gündeş'in daha boşanmadan önce Özdemir'le birlikte olduğu iddiaları hakkında Kabaklı, "Ben evliliğimi aşk üzerine yaptım ama şu anda kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim. Ben bugüne kadar hiç bu polemiklere girmedim. Sessizliğimin tek sebebi kızımdır. Ben bir konuşursam bütün haberler çöp olur, yer yerinden oynar! Fakat bunu yapmayacağım. Bir kızım var. Ben bugüne kadar kızımı düşünen ve koruyan bir anneyim. Bu konuda hassas olun lütfen... Ve kimsenin ahı kimsede kalmaz, diyorum. Gülerek izliyorum artık yapılan şovları" ifadelerini kullandı.
ÇOK ÖZLEŞTİK!
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezi'nde objektiflere yansıdı. Şık AVM tarzı ile göz kamaştıran Elif İnci Aras, ''Tatili tamamlayıp döndük... İş ve okul beklemiyor, öğrencilerim ile özleştik'' açıklamasında bulundu. Aras'ın güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.
ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Halit Ergenç, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman olduğu gibi mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Ergenç, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen oyuncu, alışverişene devam etti.
SEMPATİK AİLE
Eyüpspor'un deneyimli futbolcusu Uğur Demirok, önceki gün çocukları Demir ve Duru ile birlikte Gayrettepe'deydi. Alışveriş yapan sempatik aile, daha sonra öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçirdi. Demirok ailesine daha sonra yakın dostları da katıldı.