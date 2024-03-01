Hande Erçel Paris Moda Haftasına katıldı! Ünlü oyuncu defileyi Amerikalı aktris Ashley Park ile önden izledi

ÇOK ÖZLEŞTİK! Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezi'nde objektiflere yansıdı. Şık AVM tarzı ile göz kamaştıran Elif İnci Aras, ''Tatili tamamlayıp döndük... İş ve okul beklemiyor, öğrencilerim ile özleştik'' açıklamasında bulundu. Aras'ın güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.





ALIŞVERİŞ GÜNÜ

Halit Ergenç, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman olduğu gibi mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Ergenç, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen oyuncu, alışverişene devam etti.

SEMPATİK AİLE

Eyüpspor'un deneyimli futbolcusu Uğur Demirok, önceki gün çocukları Demir ve Duru ile birlikte Gayrettepe'deydi. Alışveriş yapan sempatik aile, daha sonra öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçirdi. Demirok ailesine daha sonra yakın dostları da katıldı.