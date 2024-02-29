Şeyma Subaşı duymasın | Mısırlı eski eşi Mohammed Alsaloussi o ismi instagramdan takibe aldı! Aşk kazanı kaynadı...

Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan hareket...
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan hareket...
Subaşı'dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Mısırlı iş insanı, 100 metre serbest dalışta Türkiye rekortmeni olan Şahika Ercümen'i Instagram'dan takibe aldı.
Ercümen de Alsaloussi takibe alınca dedikodu kazanı iyice kaynadı. Mısırlı iş insanının Ercümen'in fotoğraflarını tek tek beğenmesi de bir başka detaydı.
'DURU' GÜZELLİK
Emine Ün ve kızı Duru Kınay, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Kızı ile benzerliği hakkında konuşan Ün, "Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum. Yaş farkımız belli olmuyor, çünkü biraz ben genç gösteriyorum Arkadaş gibiyiz biz onunla..." diyerek gülümsedi. Kızı Duru ise, " Anneme özeniyorum. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Oyunculuk teklifleri de geldi ama şu an okulum var" dedi.