Şeyma Subaşı duymasın | Mısırlı eski eşi Mohammed Alsaloussi o ismi instagramdan takibe aldı! Aşk kazanı kaynadı...





'DURU' GÜZELLİK

Emine Ün ve kızı Duru Kınay, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Kızı ile benzerliği hakkında konuşan Ün, "Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum. Yaş farkımız belli olmuyor, çünkü biraz ben genç gösteriyorum Arkadaş gibiyiz biz onunla..." diyerek gülümsedi. Kızı Duru ise, " Anneme özeniyorum. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Oyunculuk teklifleri de geldi ama şu an okulum var" dedi.

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