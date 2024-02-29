Sarılıp öpüştüler! Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile yakalandı! İşte aşk dolu o görüntüler...

Şarkıları, açıklamaları, evliliği ve aşk hayatı ile son dönemlerde gündemden düşmeyen Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra çapkınların radarına girmişti.

Her defasında mutlu olmak istediğini söyleyen ama bir türlü aşk hayatını düzene oturtamayan güzel şarkıcı, son günlerde hayatında biri olduğunu sinyalini vermişti.