Sarılıp öpüştüler! Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile yakalandı! İşte aşk dolu o görüntüler...

Şarkıları, açıklamaları, evliliği ve aşk hayatı ile son dönemlerde gündemden düşmeyen Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra çapkınların radarına girmişti.
Şarkıları, açıklamaları, evliliği ve aşk hayatı ile son dönemlerde gündemden düşmeyen Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra çapkınların radarına girmişti.
Her defasında mutlu olmak istediğini söyleyen ama bir türlü aşk hayatını düzene oturtamayan güzel şarkıcı, son günlerde hayatında biri olduğunu sinyalini vermişti.
Çok geçmeden de Hadise'nin hayatındaki o kişi ortaya çıktı.
DAKİKALARCA DANS
Hadise, uzun süreli aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle Etiler'de bir mekâna eğlenmeye gitti.
Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı.
Ünlü şarkıcı, sevgilisi ile dakikalarca dans etti. Aşka gelen Hadise ve Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.
Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine sadece gülümsedi.