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Sarılıp öpüştüler! Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile yakalandı! İşte aşk dolu o görüntüler...

Uzun süredir aşkı arayan Hadise, sonunda mutluluğu buldu. Güzel popçu, önceki gün kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı. Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine sadece gülümsedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Sarılıp öpüştüler! Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile yakalandı! İşte aşk dolu o görüntüler...

Şarkıları, açıklamaları, evliliği ve aşk hayatı ile son dönemlerde gündemden düşmeyen Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra çapkınların radarına girmişti.

Her defasında mutlu olmak istediğini söyleyen ama bir türlü aşk hayatını düzene oturtamayan güzel şarkıcı, son günlerde hayatında biri olduğunu sinyalini vermişti.

Çok geçmeden de Hadise'nin hayatındaki o kişi ortaya çıktı.

DAKİKALARCA DANS
Hadise, uzun süreli aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle Etiler'de bir mekâna eğlenmeye gitti.

Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı.

Mert Ayaydın, Ayaydın şirketlerinin sahibi Tunay Ayaydın oğlu...Mert Ayaydın, Ayaydın şirketlerinin sahibi Tunay Ayaydın oğlu...

Ünlü şarkıcı, sevgilisi ile dakikalarca dans etti. Aşka gelen Hadise ve Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.

Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine sadece gülümsedi.

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