Hazal Kaya’dan “Ben Leyla’mı buldum” diyen Ali Atay’a aşk dolu cevap! “İlk günden buldum”

Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında çocukları olan Kaya, "Aralarında üç yaş var. Karakterleri ve talepleri farklı. Bize bu halleri eğlenceli geliyor" açıklamasını yaptı. Atay ise "Fikret Ali, kardeşine nasıl?" sorusuna, "Kardeşini çok seviyor. Bununla ilgili, 'Abisin sen. Abilik yap' diye özel çabamız yok. Tam tersine anlasın diye bekliyoruz. İlişkileri çok iyi... " yanıtını verdi.