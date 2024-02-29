Hazal Kaya’dan “Ben Leyla’mı buldum” diyen Ali Atay’a aşk dolu cevap! “İlk günden buldum”

Hazal Kaya ve Ali Atay, yüzü oldukları bir markanın Kuruçeşme'de düzenlenen etkinliğine katıldı.
Hazal Kaya ve Ali Atay, yüzü oldukları bir markanın Kuruçeşme'de düzenlenen etkinliğine katıldı.
Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında çocukları olan Kaya, "Aralarında üç yaş var. Karakterleri ve talepleri farklı. Bize bu halleri eğlenceli geliyor" açıklamasını yaptı. Atay ise "Fikret Ali, kardeşine nasıl?" sorusuna, "Kardeşini çok seviyor. Bununla ilgili, 'Abisin sen. Abilik yap' diye özel çabamız yok. Tam tersine anlasın diye bekliyoruz. İlişkileri çok iyi... " yanıtını verdi.
"KENDİLERİ AÇARLAR"
Kaya, "Bazı ünlü isimler çocukları adına Instagram hesabı açıyor. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Canları isteyince ya da biz sosyal medyaya girmeye izin verince kendileri açarlar" diye cevap verdi.
Güzel oyuncu, gazetecilerin "Geçtiğimiz günlerde Ali Bey, 'Ben Leyla'mı buldum' demişti. Siz de ben Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna, "İlk günden buldum. Senaryo toplantısı diye girdiğim evde kına gecesi yapıp, konuyu kapattım. Yani ilk günden beri bulduğuma eminim" cevabını verdi.