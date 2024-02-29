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Can Bonomo hem eşi Öykü Karayel’e hem de oğluna övgüler yağdırdı! “Durmadan yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim”

Can Bonomo, eşi Öykü Karayel’e övgüler yağdırdı. Oğlu için ise, “Durmadan yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Can Bonomo hem eşi Öykü Karayel’e hem de oğluna övgüler yağdırdı! “Durmadan yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim”

Can Bonomo geçtiğimiz gün Ceyda Düvcenci'nin programına konuk oldu. Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik yaşayan ve Roman adında bir oğlu olan Bonomo, "Oğlum inanılmaz bir şey... Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim" dedi.

"EŞİM ÇOK GÜZEL"
Babasından da bahseden ünlü sanatçı, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama "siz" bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var..." ifadelerini kullandı. Eşine Öykü Karayel'e hayranlık duyduğunu da belirten Bonomo, "Eşim çok güzel bir kadın" diyerek yere göğe sığdıramadı.

YILDIZLI SAHNE
Yıldız Tilbe, önceki gün Maslak'ta sahne aldı. Bir tek boş masanın olmadığı mekânda konuklar gecenin starı Yıldız Tilbe'ye bol bol tezahüratta bulundu. Gecenin konukları arasında Simge Sağın da vardı. Tilbe, sahnesine davet ettiği Simge ile 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi.

SÜRGÜN'Ü YORUMLADI!
Ahmet Kaya'nın kaleme aldığı "Siz Yanmayın" isimli şarkısı, vefatından 24 yıl sonra, uzun yıllardır Avrupa ve İngiltere'de sahne çalışmalarını sürdüren müzisyen Ali İhsan Tepe'nin yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Video klibin çekimleri ise Diyarbakır'ın mistik atmosferinde yapıldı.



TEOMAN İLHAM OLDU
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde Teoman'ın "Az çalışacağım ve kendime daha çok zaman ayıracağım" açıklaması üzerine, "Bundan sonra ben de böyleyim. Çalış çalış nereye kadar artık ben de stüdyolarda sabahlamayacağım. Az çalışıp gerçekten kendime vakit ayıracağım. Teoman bu açıklamasıyla benim ufkumu açıp ilham oldu resmen" ifadelerini kullandı.



İŞTE MİRAY BEBEK!
Murat Yıldırım ve İman Elbani'nin kızlarının ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü çiftin kızı Miray'ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşayım ki tansiyonu düşsün. Miray'dan sevgilerle' notunu düştü. Aynı videoya Yıldırım'ın eşi Elbani de kendi Instagram sayfasında yer verdi.



TİYATRO GÜNÜ
Zeynep Beşerler, geçtiğimiz gün Şişli'deydi. "Karanlıkta Komedi" adlı tiyatro oyunu ile seyircinin karşısına çıkacak olan Beşerler, oyuna hazırlanmak üzere kulise geçti. Somer Karvan, Zeynep Beşerler, İrfan Kangı, Gözde Kaya, ile güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu.



TARZI BAŞAK'A EMANET!
Bugüne dek başta eşi Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere Türkiye'nin bütün jönlerini giydiren Başak Dizer, son dönemin müzikteki yükselen yıldızı Emir Can İğrek ile çalışmaya başladı. Emir Can İğrek'in önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği coşku dolu konserdeki tarzını Başak Dizer belirledi.

1998'DEN BERİ YALNIZIM
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Çehre, "Hiçbir zaman rol gereği bir erkekle yatağa girmedim. 1988'den beri aşık olmadım, yalnızım" ifadelerini kullandı. Son dönemlerde ünlü isimlerin yaptığı estetikler gündem oluyor. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Estetiğim yok, botoksum var" dedi.

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