Can Bonomo hem eşi Öykü Karayel’e hem de oğluna övgüler yağdırdı! “Durmadan yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim”

Can Bonomo geçtiğimiz gün Ceyda Düvcenci'nin programına konuk oldu. Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik yaşayan ve Roman adında bir oğlu olan Bonomo, "Oğlum inanılmaz bir şey... Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim" dedi.

"EŞİM ÇOK GÜZEL" Babasından da bahseden ünlü sanatçı, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama "siz" bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var..." ifadelerini kullandı. Eşine Öykü Karayel 'e hayranlık duyduğunu da belirten Bonomo, "Eşim çok güzel bir kadın" diyerek yere göğe sığdıramadı.

YILDIZLI SAHNE

Yıldız Tilbe, önceki gün Maslak'ta sahne aldı. Bir tek boş masanın olmadığı mekânda konuklar gecenin starı Yıldız Tilbe'ye bol bol tezahüratta bulundu. Gecenin konukları arasında Simge Sağın da vardı. Tilbe, sahnesine davet ettiği Simge ile 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi.

SÜRGÜN'Ü YORUMLADI!

Ahmet Kaya'nın kaleme aldığı "Siz Yanmayın" isimli şarkısı, vefatından 24 yıl sonra, uzun yıllardır Avrupa ve İngiltere'de sahne çalışmalarını sürdüren müzisyen Ali İhsan Tepe'nin yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Video klibin çekimleri ise Diyarbakır'ın mistik atmosferinde yapıldı.