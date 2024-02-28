Yasak aşkın sonu nikah masasında bitti! Ebru Gündeş'le evlenen Murat Özdemir'in eski eşi ortalığı ateşe verdi: "Ey Rabbim..."

İddialara göre Özdemir, 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş 'le tanışmış ve gizli bir şekilde görüşmeye başlamışlar.

GÖNDERME YAPTI! Tüm bu yaşananların ardından gözler elbette Murat Özdemir 'in eski eşi Selin Kabaklı 'ya çevrildi.

Ortalığı ayağa kaldıran paylaşımlarda bulunan Kabaklı'dan manidar paylaşımlar gecikmedi. Kabaklı, Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin." diyerek göndermeli paylaşım yaptı.

Öte yandan Gündeş ve Özdemir'in Dubai'de yaşayacağı da öğrenildi. Gündeş, sadece konserden konsere Türkiye'ye gelecek.