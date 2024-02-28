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Yasak aşkın sonu nikah masasında bitti! Ebru Gündeş'le evlenen Murat Özdemir'in eski eşi ortalığı ateşe verdi: "Ey Rabbim..."

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile Dubai’de evlendi. Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan gönderme gecikmedi: Ey Rabbim, ben susup kenara çekiliyorum. Kul senin ceza senin...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:03
Yasak aşkın sonu nikah masasında bitti! Ebru Gündeş’le evlenen Murat Özdemir’in eski eşi ortalığı ateşe verdi: Ey Rabbim...

Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri 2021'de sona erdiren Ebru Gündeş, yeniden gelin oldu.

Arkadaş ortamında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi.

Özdemir ve Gündeş'in gizli evliliği arkasında farklı olaylar yattığı iddiası ortalığı yeniden çalkaladı.

İddialara göre Özdemir, 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş'le tanışmış ve gizli bir şekilde görüşmeye başlamışlar.

GÖNDERME YAPTI!
Tüm bu yaşananların ardından gözler elbette Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'ya çevrildi.

Ortalığı ayağa kaldıran paylaşımlarda bulunan Kabaklı'dan manidar paylaşımlar gecikmedi. Kabaklı, Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin." diyerek göndermeli paylaşım yaptı.

Öte yandan Gündeş ve Özdemir'in Dubai'de yaşayacağı da öğrenildi. Gündeş, sadece konserden konsere Türkiye'ye gelecek.

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