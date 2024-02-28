Ödül töreninde göz temasından bile kaçındılar | Mert Yazıcıoğlu, eski aşkları Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ile bir araya geldi...

Bu yıl 10.'su düzenlenen "Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri", önceki akşam Şişli'de bir otelde düzenlendi.
Bu yıl 10.'su düzenlenen "Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri", önceki akşam Şişli'de bir otelde düzenlendi.
40 ayrı kategoride en başarılı isimlerin ödüllendirildiği tören, yıldızlar geçidine dönüştü. Bir markanın ana sponsorluğunda gerçekleşen gece, Türkiye'nin en önemli dizi, film ve müzik yapımlarının yıldızlarının parladığı bir platforma dönüştü.
Sanat, magazin ve iş dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı davette, şıklık yarışı yaşandı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlüler, geceye ayrı bir renk kattı.
SOĞUK SAVAŞ!
Gecede bir de pişti yaşandı. Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilileri Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz de aynı davete katıldı. 4 yıllık sevgilisi Saraçoğlu'ndan ayrılan Yazıcıoğlu daha sonra Deniz'le yeni bir aşka yelken açmış fakat bu ilişki de kısa sürmüştü.
Soğuk savaşın yaşandığı gecede bu üç ünlü isim de birbirleriyle yan yana gelmemek için yoğun çaba sarf etti. Yazıcıoğlu'yla göz göze gelmemeye özen gösteren Saraçoğlu, oldukça temkinliydi.