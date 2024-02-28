Ödül töreninde göz temasından bile kaçındılar | Mert Yazıcıoğlu, eski aşkları Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ile bir araya geldi...

SOĞUK SAVAŞ!

Gecede bir de pişti yaşandı. Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilileri Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz de aynı davete katıldı. 4 yıllık sevgilisi Saraçoğlu'ndan ayrılan Yazıcıoğlu daha sonra Deniz'le yeni bir aşka yelken açmış fakat bu ilişki de kısa sürmüştü.