Fahriye Evcen’in kırmızılar içinde verdiği pozu sosyal medyayı yaktı geçti!





MUTLULUK DEMETİ

Hem başarılı kariyer hayatı hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, doğum gününde kışın tadını çıkardı. Özdemir, karlar içinde verdiği pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Siyah boğazlı kazak, siyah pantolon ve üzerinde çiçek desenleri olan beyaz bir mont giyen güzel oyuncu bu kareleri "26.02.2024" notuyla Instagram hesabından paylaştı. YIKILMADIM AYAKTAYIM!

Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde Nisan'dan beri aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl'den ayrılmıştı. Bir süre yalnız kalmak isteyen oyuncu tatile çıktı. Güneşe karşı verdiği pozlarda gülümseyen Sezen adeta "Yıkılmadım ayaktayım" mesajı verdi. Güzel oyuncu, yayınladığı karelere "Kuşlar uçuyor Bella" notunu yazdı. ALTIN KALPLİ!

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Müzik sektöründe kimsenin kendisine köstek olmadığını belirten Altın, bu durumun rahmetli babası Hüseyin Altın'dan kaynaklandığını ifade etti. Altın, "Zorluyorum baya bu merdivenleri çıkmak için, o yüzden Yıldız Tilbe gibi değerli sanatçıların kapılarını çalıyorum. Babamın ismi bana hep kapıları açtı" dedi.





HEDEF KİTE KALESİ!

"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır. Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir. Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda olacaktır. YENİ HAMLE!

Malhun Hatun, Elçim Hatun'a "Çakalın hükmü bizim yurdumuzda geçmez'' diyerek ona bir bey hatununa yaraşır şekilde yol gösterir. Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? İmren Tegin, Osman Bey'e karşı büyük bir oyun kurmaktadır. İmren Tegin'in hamlesi ne olacaktır? İmren Tegin, Gündüz Bey'in Orhan ve Elçim'in evlenmesini istediğini öğrenmiştir. Bunu engellemek için Olivia'yla iş birliği yapacaktır. Olivia, Osman Bey'in sarayını karıştırmak için ne yapacaktır? Osman Bey, Kite fethi için ordusunu toplamıştır. Osman Bey İmren Tegin'i oyuna getirip Kite'yi fethedebilecek midir?





HEYECANLANDIRAN TANITIM

ATV ekranlarına yeni bir dizi gelmeye hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ilk kez ekrana gelecek olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'ya ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi. "KEL DİVA" TURNEYE ÇIKIYOR

Zuhal Olcay, geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu'da sahneye çıktı. Soruları yanıtlayan Olcay, Kel Diva'yla turneye hazırlandığını belirtti. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu oyun, kapalı gişe oynarken; Mart'ta Bursa ve İzmir, Nisan'da ise Ankara'da izleyicisiyle buluşacak. KRİSTAL KAR İLE HIZ BULUŞMASI

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Duja Hotels ve VST Tour ile organize edilen ralliye, 26 araç ve 52 sporcu katıldı. Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya da dereceye girenlere ödül verdi. 3 gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide, Parkur Racing'den 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı copilotu Andris Malnieks ile birinciliğin sahibi oldu. Hotels'in CEO'su Şahin Seval ise bu organizasyon bölge tanıtımı için çok önemli olduğunun altını çizdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN