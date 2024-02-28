Dudak uçuklatan liste | Türkiye’nin en zengin oyuncuları belli oldu! Zirvede ne Hande Erçel var ne de Serenay Sarıkaya...

Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.

En zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL...