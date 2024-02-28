PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Dudak uçuklatan liste | Türkiye'nin en zengin oyuncuları belli oldu! Zirvede ne Hande Erçel var ne de Serenay Sarıkaya...

Ekranların en çok kazanan isimleri Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli’nin serveti ortaya çıktı. Ünlü isimlerin serveti görenleri hayrete düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:03
Dudak uçuklatan liste | Türkiye’nin en zengin oyuncuları belli oldu! Zirvede ne Hande Erçel var ne de Serenay Sarıkaya...

Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.

En zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL...

Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL...

ZİRVE TATLITUĞ'UN...
Üç numara ise Can Yaman'ın.... Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti, tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL...

İkinci sırada ise Meryem Uzerli var... "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği "Hürrem Sultan" karakteri ile hafızalara kazınan Uzerli'nin serveti 320 milyon TL.

Listenin birinci sırasında ise oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Kulis Haber | Özgür Özel’e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu’ndan reklam firmalarına ’fotoğrafını koymayın’ talimatı
Türk Telekom
Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP’li İmamoğlu’nun ’öğrencilere ulaşım indirimi’ oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor
Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...
Fenerbahçe ZTK’ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail’e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden’dan açık itiraf: Ben siyonistim
CHP’nin çiçekler sunduğu DEM’den Diyarbakır’da ’APO’ mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç’tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük böğürtüsü
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
SON DAKİKA