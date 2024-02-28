Dudak uçuklatan liste | Türkiye’nin en zengin oyuncuları belli oldu! Zirvede ne Hande Erçel var ne de Serenay Sarıkaya...

Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.
Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site, bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı.
En zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL...
Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL...
ZİRVE TATLITUĞ'UN...
Üç numara ise Can Yaman'ın.... Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti, tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL...
İkinci sırada ise Meryem Uzerli var... "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği "Hürrem Sultan" karakteri ile hafızalara kazınan Uzerli'nin serveti 320 milyon TL.
Listenin birinci sırasında ise oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL...