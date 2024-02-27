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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi...

Afra Saraçoğlu‘nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda birçok ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıktı. Saraçoğlu’nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem yapımcıların hem de sosyal medyanın gözde isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncu; marka anlaşmaları, dizi anlaşmaları, sosyal medya paylaşımları derken sık sık karşımıza çıkıyor.

Şimdiye kadar rol aldığı tüm yapımlarla kendini bir adım daha öteye taşıyan Saraçoğlu'nun kaşesi de epey bir yükselmişti. Şu sıralar bir dizide boy gösteren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda set ve evi arasındaki mesafe çok uzak diye taşınma kararı almıştı.



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Bağdat Caddesi'ndeki evinden Arnavutköy'e taşınan Saraçoğlu'nu bir süredir burada yaşıyordu. Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayıyla sarsıldı. TV100'ün haberine göre; Güzel oyuncunun Arnavutköy'deki evine hırsız girdi.

Saraçoğlu'nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda birçok ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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