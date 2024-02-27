Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi...

Şimdiye kadar rol aldığı tüm yapımlarla kendini bir adım daha öteye taşıyan Saraçoğlu'nun kaşesi de epey bir yükselmişti. Şu sıralar bir dizide boy gösteren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda set ve evi arasındaki mesafe çok uzak diye taşınma kararı almıştı.