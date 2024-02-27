Rus model Svetlana Alekseeva Arda Güler’i izlemek için İspanya’ya gitti! Güler maça çıkmayınca bir hayli üzüldü: O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Laliga'nın 26. hafta maçında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Galibiyet golü için 81 dakika bekleyen Real Madrid'de Arda Güler için talihsiz bir sekans yaşandı.

İSYAN ETTİ!

Bu durum ise en çok Rus model Svetlana Alekseeva'yı üzdü. Arda Güler'in büyük hayranı olan Rus model Svetlana Alekseeva da, Milli yıldızın formasıyla maçı izliyordu. Svetlana Alekseeva, Güler'in oyuna giremediği için üzüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.