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Rus model Svetlana Alekseeva Arda Güler'i izlemek için İspanya'ya gitti! Güler maça çıkmayınca bir hayli üzüldü: O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Rus model Svetlana Alekseeva, Arda Güler’i izlemek için İspanya’ya gitti. Güler’in maçını tribünden takip eden ünlü model, Güler’in oyuna girmemesine bir hayli üzüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:03
Rus model Svetlana Alekseeva Arda Güler’i izlemek için İspanya’ya gitti! Güler maça çıkmayınca bir hayli üzüldü: O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Laliga'nın 26. hafta maçında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Galibiyet golü için 81 dakika bekleyen Real Madrid'de Arda Güler için talihsiz bir sekans yaşandı.

Carlo Ancelotti golden hemen önce Arda Güler'i oyuna almaya hazırlanırken, Modric'in golü sonrası deneyimli teknik adam bu kararından vazgeçti.

İSYAN ETTİ!
Bu durum ise en çok Rus model Svetlana Alekseeva'yı üzdü. Arda Güler'in büyük hayranı olan Rus model Svetlana Alekseeva da, Milli yıldızın formasıyla maçı izliyordu. Svetlana Alekseeva, Güler'in oyuna giremediği için üzüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

YORUM YAĞDI
Svetlana, "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı" dedi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Svetlana Alekseeva'nın videosuna binlerce yorum geldi.

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