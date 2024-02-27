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Chloe Loughnan sarhoş ve bol küfürlü yayınlar açan eski eşi Serdar Ortaç'ın bu hallerine kayıtsız kalamadı!

Son dönemlerde küfürlü yayınlarla gündeme gelen Serdar Ortaç’a, İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan’dan yorum geldi. Eski eşinin bu halini gören İrlandalı güzel, "Durumuna çok üzülüyorum" demiş...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:03
Chloe Loughnan sarhoş ve bol küfürlü yayınlar açan eski eşi Serdar Ortaç’ın bu hallerine kayıtsız kalamadı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, maalesef son zamanlarda açtığı sarhoş ve bol küfürlü yayınlar ile magazinin gündeminde... Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemiş, fakat Ortaç yine küfürle karşılık vermişti.

Instagram hesabından yayınlara devam eden Ortaç, burada da rahat durmamış ve dozu iyice kaçırmıştı. Yayının ertesi günü herkesten özür dileyen Ortaç, hemen akşamında sarhoş bir şekilde yine yayın açarak ağzından küfrü eksik etmemişti.

İRLANDALI ÜZGÜN!
Ortaç'ın bu hallerine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" sözlerini kullanan eski eşi Chloe Loughnan oldu.

İddialara göre, İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan yakın çevresine Serdar Ortaç için "Durumuna çok üzülüyorum" şeklinde konuşuyormuş. Hatta İrlandalı güzel, Ortaç'a bir an önce yardım edilmesi gerektiğini söylüyormuş.

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